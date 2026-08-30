Cartaginés le gana al Herediano en un duelo pasado por agua

Terminó el juego entre el Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano, por la jornada 6 del Campeonato Nacional. El resultado favoreció a los locales 1-0.

¿Qué pasó en el partido?

El partido se mantuvo muy parejo. El gol de los brumosos cayó en el primer tiempo, por parte de Joaquín Alonso Hernández al 61.

Herediano lo intentó pero no tuvo claridad frente al arco, sobre todo con Lesme como protagonista en su primer duelo del torneo.

Los brumosos llegaron a 12 puntos en la tabla de posiciones, mientras que los rojiamarillos se quedan en 4. Podrían ser últimos si Puntarenas puntúa en San Carlos.