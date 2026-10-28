Cartaginés jugará la final de la Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Historia brumosa en Honduras. Cartaginés acaba de clasificar a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar al Olimpia en su propia casa.

¿Qué pasó en el partido?

Comenzó dificilísimo el duelo para los blanquiazules. Gol tempranero tras un error del guardameta Briceño que puso a ganar a los locales.

El empate llegó tras un centro de Diego González que transformó Joaquín Alonso Hernández en un gran gol.

En el segundo tiempo, otro error de Briceño dejó el marco abierto para Jorge Benguché, que transformó todo en un 2-1.

El resto del juego fue un asedio del cuadro de Olimpia para buscar el gol del truinfo, sin embargo, un contragolpe se tradujo en el gol del empate de Geancarlo Castro, que desató la locura entre los brumosos.

Cartaginés espera rival entre Alajuelense y Motagua.