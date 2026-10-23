Cartaginés hará rotaciones para enfrentar a Herediano

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Cartaginés visitará a Herediano el sábado a las 20:00 en Santa Bárbara con una especie de equipo híbrido y rotaciones.

El cuerpo técnico prioriza la vuelta ante Olimpia, programada para el miércoles a las 21:00 en Tegucigalpa.

El delantero José de Jesús “Tepa” González, el volante Claudio Montero y el lateral José Luis Quirós quedaron fuera del partido ante Olimpia por doble amarilla.

Los tres podrán jugar contra Herediano antes de perderse la vuelta en Honduras. El equipo emprenderá el viaje a Honduras el lunes a las 15:00 para el compromiso del miércoles.

El técnico Amarini Villatoro, admitió que su mente está en la Copa Centroamericana y que buscará el pase a la final, aunque también cerrará bien el Campeonato Nacional.