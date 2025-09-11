Otro equipo que hizo respetar su casa en la jornada. Cartaginés venció 2-0 a Herediano y le robó su puesto en la tabla de posiciones.

Dos goles extraños, con desvío, pero goles al fin, le dan los tres puntos al cuadro brumoso. Mauro Quiroga y José Mora los encargados.

Cartago se pone apenas tres puntos abajo del líder con un partido por jugar, mientras que Herediano acumula su segunda derrota en el torneo.

Fueron muy escasas las ocasiones de Herediano de cara al marco de Briceño. Es la segunda vez en el torneo que los rojiamarillos cierran la jornada sin anotar un gol, tras la primera fecha contra Guadalupe.