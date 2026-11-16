Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El Club Sport Cartaginés explicó por qué Luis Flores y Giancarlo Castro no viajaron a Argentina con la Selección Nacional, luego de que fueran convocados para ocupar el cupo que dejó Alexis Gamboa.

De acuerdo con la posición oficial del club, tras el entrenamiento del viernes el cuerpo técnico les otorgó sábado y domingo libres, y Flores estaba lejos del área metropolitana, por lo que no pudo acudir al llamado que requería su viaje el día sábado.

En el caso de Castro, el club indicó que después del microciclo que hubo lunes y martes con la selección volvió al equipo, donde se le realizaron ultrasonidos que determinaron que estaba lesionado, molestia muscular que lo dejó descartado.