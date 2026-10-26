Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Cartaginés está a las puertas de repetir una hazaña que consiguió en 1978.

Así, 48 años después podría meterse entre los 2 primeros de un torneo centroamericano, luego de que en 1978 fuera subcampeón en la Copa Fraternidad.

El equipo blanquiazul afrontará este miércoles un compromiso decisivo ante Olimpia, en el que busca dejar por fuera al favorito.

Los Brumosos harán reconocimiento de cancha este martes a las 6:00 p.m. en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde jugará por quinta vez en el último año.