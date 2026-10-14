Cartaginés esperará evolución de los acontecimientos relacionados con Carlos Barahona

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El Club Sport Cartaginés se pronunció sobre las informaciones que han trascendido en las últimas horas y que están relacionadas con el futbolista Carlos Barahona.

El jugador fue vinculado con préstamos gota a gota y sospechoso de cuatro delitos.

Por medio de un comunicado oficial, la institución brumosa fijó su posición y aseguró que se mantendrá atenta a la evolución de los acontecimientos.

El club señaló que es respetuoso del ordenamiento jurídico costarricense, de las actuaciones de las autoridades competentes y del principio constitucional del debido proceso.

Además, indicó que actuará cuando corresponda, siempre con apego a la legislación nacional y en función de cómo se desarrollen los hechos.

Finalmente, Cartaginés informó que, por respeto a las personas involucradas y a las autoridades competentes, no brindará declaraciones adicionales sobre este tema por el momento.