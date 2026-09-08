Cartaginés enfrentará en una semana 2 veces a Saprissa y 1 vez a Alajuelense

El Club Sport Cartaginés vivirá una semana de alto voltaje con tres partidos de máxima exigencia: dos contra el Deportivo Saprissa por los cuartos de final de la Copa Centroamericana y uno contra la Liga Deportiva Alajuelense por el Torneo de Apertura 2026.

El equipo brumoso jugará el miércoles en Tibás, el domingo recibirá a los morados en el Fello Meza por la vuelta de la Copa, y el miércoles siguiente visitará a los manudos en el Morera Soto por el campeonato nacional.

Esta seguidilla de partidos definirá las aspiraciones del equipo en ambos torneos.