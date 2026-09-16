Cartaginés elimina a Saprissa y clasifica a semifinales

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Terminó el juego entre Cartaginés y Saprissa, por los Cuartos de Final de Copa Centroamericana. Los brumosos eliminaron a los morados tras remontar y conseguir un 3-2.

¿Qué pasó en el partido?

El partido se mantuvo muy parejo desde el inicio, pero con gran cantidad de goles. Abrió el marcador el ‘Tepa’ González tras una gran pelota filtrada que dejó pasar Joaquín Alonso Hernández.

Saprissa reaccionó rápidamente y Orlando Sinclair consiguió el empate al minuto 45′.

Ya en el segundo tiempo, al inicio, Fidel Escobar materializó un gran centro en el gol de la ventaja, que obligaba a Cartago a buscar dos goles.

Sin embargo, gracias a dos centros consiguió el empate y una acción de penal que materializó Bernal Alfaro al 88′.

Cartaginés clasifica a las semifinales, mientras que el Saprissa deberá jugar un repechaje para pelear su puesto en la fase inicial de la Copa de Campeones de la Concacaf.