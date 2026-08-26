Cartaginés disputará por tercera vez los cuartos de final de Copa Centroamericana

El Club Sport Cartaginés disputará los cuartos de final de la Copa Centroamericana por tercera vez en su historia, luego de clasificar como líder invicto del Grupo D con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates.

El equipo brumoso, dirigido por el técnico argentino Hernán Medford, logró el primer lugar del grupo tras vencer al FAS en la última jornada, asegurando su pase a la siguiente ronda.

La clasificación como líder representa un hito para el club, ya que es la primera vez que finaliza en lo más alto de su grupo en esta competencia regional.