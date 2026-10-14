Cartaginés deberá modificar su defensa ante Saprissa

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El cuerpo técnico del Club Sport Cartaginés se verá obligado a realizar modificaciones obligatorias en su esquema defensivo para el próximo partido contra Saprissa.

Cristopher Moya, portero cartaginés, asegura que “es importante la recuperación y saber lo que nos estamos jugando. Es una pase a una final centroamericana”.

Esta reestructuración táctica en la zona baja se produce debido a la confirmada ausencia del jugador Carlos Barahona, quien no podrá participar este domingo.

Las autoridades deportivas del equipo brumoso analizan las mejores opciones disponibles en la plantilla para suplantar la baja sensible de este defensor de cara al duelo.