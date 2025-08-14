Un empate que significa el primer punto en la fase de grupos para el Cartaginés, pero que no lo deja en el mejor de los escenarios de cara a la clasificación.

El 0-0 se hizo cada vez más grande en Honduras. Motagua y Cartago tuvieron opciones, pero ninguno pudo concretar y sacar ventaja.

El empate no es del todo negativo para los dirigidos por Carevic, pero dependen de que Saprissa venza a Motagua y ganar todos sus partidos por una diferencia de goles que les permita superar a los hondureños.

Con este resultado Motagua se pone líder de grupo con 7 puntos y 3 partidos jugados, mientras que Cartaginés es penúltimo con solo una unidad y dos duelos por disputar.

Los últimos dos juegos del cuadro blanquiazul son en casa, primero ante el Verdes de Belice y luego ante Independiente de la Chorrera de Panamá.