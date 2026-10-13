Cartaginés celebra en casa ante Puntarenas y mete presión en la lucha por el liderato

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Cartaginés recibió a Puntarenas FC en el estadio José Rafael “Fello” Meza, por la jornada 11 del Torneo de Apertura 2026, y consiguió una victoria que le permitió escalar hasta la segunda posición de la tabla.

Cartaginés encontró el gol de la victoria en el segundo tiempo

El primer gol del compromiso llegó por medio de Jesús González, conocido como “Tepa”, quien aprovechó un rebote dentro del área para poner el 1-0 a favor de los brumosos.

Sin embargo, Puntarenas FC encontró el empate al minuto 45+2, cuando Yeltsin Tejeda anotó para devolver la igualdad al marcador antes del descanso.

En la segunda parte, Cartaginés mostró una mejor versión y encontró el segundo gol al minuto 68. Juan Carlos Gaete sacó un remate inatajable para el guardameta porteño Adonis Pineda y puso el 2-1.

Geancarlo Castro sentenció el marcador con el 3-1 tras un contragolpe.

Cartaginés se prepara para enfrentar a Saprissa

Con este resultado, los brumosos alcanzan los 21 puntos y se ubican en la segunda casilla del campeonato, con la misma cantidad de unidades que Saprissa.

Precisamente, el próximo reto de la Vieja Metrópoli será ante los morados, el domingo 18 de octubre, a las 11 a. m., en el estadio Fello Meza.

Puntarenas FC buscará recuperarse ante Escorpiones

Por su parte, Puntarenas FC se mantiene en la séptima posición con 12 puntos. Su siguiente compromiso será ante Escorpiones, como visitante, el lunes 19 de octubre.