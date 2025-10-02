Escrito por: Eduardo Troconis

La Concacaf Copa Centroamericana 2025 tendrá un duelo cargado de historia y dramatismo. Cartaginés intentará revertir la serie ante CD Olimpia, que llega con ventaja tras imponerse 2-1 en la ida disputada en el Estadio Fello Meza.

Olimpia con paso firme

Olimpia acumula seis partidos invicto en la competencia, la mejor racha de su historia.

El equipo hondureño marcó dos o más goles en cada uno de sus últimos cinco encuentros.

Jorge Benguché anotó en la ida y alcanzó cinco goles, por lo que es líder de la tabla de goleadores del torneo.

El club catracho parte como favorito y sueña con un nuevo avance en el certamen.

El reto de Cartaginés

Marco Ureña marcó en el partido de ida y también suma cinco goles , siendo el máximo anotador del conjunto brumoso en la historia del torneo, junto con Johan Venegas.

Para seguir con vida, los blanquiazules necesitan ganar por dos goles de diferencia o imponerse 2-1 para forzar tiempos extra.

Hitos tras la ida

La primera batalla en Cartago dejó varios registros históricos:

Michael Chirinos anotó el gol número 450 en la historia de la Copa Centroamericana .

Benguché llegó a 9 goles en el torneo, igualando a Johan Venegas y solo por detrás de Agustín Auzmendi (11).

llegó a , igualando a Johan Venegas y solo por detrás de Agustín Auzmendi (11). Marco Ureña igualó a Venegas como máximo goleador histórico del Cartaginés en la competencia.

Un dato clave para entender el partido es que se aplicará la regla del gol de visitante como primer criterio de desempate.