El CS Cartaginés inicia este jueves su serie de Cuartos de Final de la Concacaf Copa Centroamericana recibiendo al CD Olimpia en el estadio Fello Meza. Los brumosos llegan tras clasificar como segundos del Grupo C (2-1-1, 7 pts), con Johan Venegas como gran figura y máximo goleador del torneo con 5 tantos.

Por su parte, Olimpia (actual campeón de Honduras), debuta en esta instancia luego de ganar el Grupo D con 10 puntos y con Jorge Benguché como referente ofensivo (4 goles).

Cartaginés: El equipo con más anotaciones en la Fase de Grupos 👏



⚽️ 12 goles en 4 partidos 🔥 pic.twitter.com/Ehgfh9yg5P — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 14, 2025

Antecedentes:

Será el primer cruce en Copa Centroamericana entre ambos.

entre ambos. El único antecedente oficial fue en 1989 en la Copa de Campeones, con victoria 3-0 de Olimpia.

Cartaginés jugó 10 series internacionales de ida y vuelta: clasificó 4 (40%) y fue eliminado en 6 (60%).

de ida y vuelta: clasificó 4 (40%) y fue eliminado en 6 (60%). La última vez que enfrentó a un hondureño fue en 2022 ante Real España (global 0-4).

Olimpia acumula 17 series contra clubes ticos: avanzó en 6 y fue eliminado en 11.

Cartaginés intentará romper su historial adverso en llaves internacionales, mientras que Olimpia busca consolidarse como candidato en su primera participación en esta fase de la Copa Centroamericana.