Cartaginés asumió el liderato del campeonato por tercera vez en 2026

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Cartaginés vuelve a asumir el liderato del Campeonato Nacional por tercera vez en 2026, luego de vencer 3-1 a Alajuelense y aprovechar la diferencia de goles para escalar a la cima.

El conjunto brumoso alcanza además su sexta victoria consecutiva como local en el semestre, mientras sus jugadores destacan la importancia de mantener la rotación y el rendimiento colectivo de cara a los próximos compromisos.

Sin embargo, Cartaginés pierde por lesión al extremo chileno Juan Carlos Gaete, quien no estará disponible para el duelo de mitad de semana ante Saprissa por la Copa Centroamericana, donde el equipo buscará avanzar a las semifinales.