Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

CS. Cartaginés aspira al doblete este semestre y el lunes visita el Morera Soto para enfrentar a la Liga.

Su técnico, Amarini Villatoro, aseguró que defenderá los colores del equipo a muerte y ve la planilla brumosa ilusionada con hacer historia.

El entrenador acumula 48 partidos al frente de los brumosos.



Villatoro afirmó que el primer partido es una obligación para obtener una victoria si quieren seguir aspirando al primer lugar.

También consideró necesario sacar una ventaja para la final. “Si uno quiere ser campeón, creo que hay que tratar de sacar esa ventaja en casa”, declaró.



El técnico dejó clara su postura frente al compromiso con la institución.

“Yo siempre voy a defender los intereses de Cartaginés a muerte”, sostuvo.

Agregó que no le interesa quedar bien con el rival, sino con la institución, y que la gente de fútbol comprende que el profesional defiende sus intereses.



Sobre la posibilidad de hacer historia, Villatoro señaló que están a dos partidos con la misma posibilidad del rival de ser campeón centroamericano.

También mencionó que están a seis u ocho juegos de poder ser campeón nacional.

“Hay jugadores que están preparados para jugar finales”, expresó.