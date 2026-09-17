Cartaginés aseguró jugoso premio económico tras clasificar a semifinales

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El Club Sport Cartaginés aseguró un jugoso premio económico tras clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana, un logro que representa un importante ingreso para las arcas de la institución brumosa.

El equipo dirigido por Amarini Villatoro avanzó en el torneo regional y ahora se prepara para enfrentar al Olimpia, que se perfila como su rival en la siguiente ronda de la competencia.

La clasificación representa un hito para el club, que busca consolidarse como uno de los protagonistas del fútbol centroamericano y sumar un título internacional a su historia.