Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

En Cartaginés le extraña la manera en como el técnico Luis Fernando Suárez no analiza y toma en cuenta al club para sus llamados y visitas a equipos.

“Desde que nosotros fuimos campeones a hoy no hemos tenido ninguna visita ni ningún contacto con Luis Fernando Suárez, hemos hablado con los jugadores para que sigan trabajando y sigan haciendo las cosas bien y tarde o temprano tienen que darle el llamado” así lo comunicó Leonardo Vargas Gerente General del Cartaginés.

Este domingo el timonel de la tricolor visitó al Cartaginés, sin embargo la presencia de jugadores brumos en microciclos también preocupa a la institución.

“Tal vez a la hora de que ya van a dar la lista no hay tantas sorpresas, pero si en los microciclos uno ve que llaman jugadores de distintos equipos y de Cartaginés no, a los microciclos solo fue José Luis Quirós” señaló Vargas.

Sin embargo intentan que este tema no sea un problema más en el camerino brumoso.

“No es un tema que se hable mucho, es un tema que no nos toma por sorpresa, seguimos concentrados en lo que tenemos que hacer, tratar de no traer un problema más al equipo porque no podemos hacer nada contra eso, a seguir trabajando que el equipo luche de nuevo por la clasificación y tal vez ahí conseguir el llamado de uno o dos jugadores a la selección” finalizó Vargas.