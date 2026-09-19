Carro se vuelca en la General Cañas y genera paso denso

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

Un vehículo liviano se volcó este sábado en la Ruta 1, carretera General Cañas, después del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en sentido hacia San José.

El automóvil quedó recostado sobre la carretera, fuera de la vía, tras el accidente.

Personeros del Benemérito Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia en el sitio y trabajaron para agilizar el tránsito y liberar la vía.

El accidente genera paso denso en este sector de la General Cañas.

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