Carro se incendia en la Ruta 1 y genera largas presas

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un vehículo liviano se incendió este lunes en la Ruta 1, Bernardo Soto, en Alajuela, lo que genera importantes presas en el sector.

El incidente ocurrió después de Sigma Alimentos, en sentido hacia Manolos, aproximadamente dos kilómetros después del puente Villa, en dirección hacia San Ramón.

En este momento

Unidades del Cuerpo de Bomberos fueron despachadas hacia el lugar para atender el fuego y controlar la emergencia.

La situación provoca afectación en el tránsito, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones al circular por este tramo de la Ruta 1.

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