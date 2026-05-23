Carro hizo maniobra que indigna a los conductores

Un conductor llevó a cabo una maniobra incorrecta en carretera en el sector de Circunvalación al aprovechar la atención de una unidad de emergencias que se dirigía a ocuparse de un incidente.

La situación quedó registrada en un vídeo, el cual compartió la página “Waze Costa Rica”, donde se puede observar como un vehículo de emergencias se dirigía a la atención de una y, por lo tanto, los vehículos que estaban adelante de la unidad de rescate le brindaron espacio para que pasara.

En ese instante, un vehículo de color rojo se posicionó detrás de la unidad de emergencia y aceleró al mismo tiempo y se aprovechó de la buena acción de los otros conductores de brindar espacio para el transporte que se dirigía a la atención de un percance.