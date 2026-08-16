VIDEO: Carro embiste a hombre tras discusión en plena carretera

Un hombre terminó sobre la tapa de un vehículo luego de protagonizar una acalorada discusión en plena vía pública, en Puriscal.

¿Cómo inició la discusión?

El hecho se registró este sábado alrededor de las 2:00 p. m. Según la información difundida junto al video, el sujeto habría dejado abierta la puerta de un carro rojo mientras se acercaba a una malla.

Minutos después, un conductor que pasaba por el lugar le habría advertido con un ligero pitido sobre la puerta abierta. El hombre reaccionó de manera agresiva y se colocó frente al vehículo.

¿Cómo terminó la pelea?

Ante la actitud del sujeto, el conductor del carro azul aceleró y terminó embistiéndolo. El hombre quedó sobre la tapa del vehículo mientras este avanzaba y giraba en una esquina.

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Pocos metros después, el sujeto cayó al pavimento, mientras su acompañante salió en su defensa entre gritos e insultos.

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