Carro con pasajeros cae a guindo de 50 metros

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El vuelco ocurrió en el sector de Bajo Pacuare, en La Suiza de Cartago, donde un automóvil se salió de la vía y terminó en un guindo de unos 50 metros.

De acuerdo con el reporte inicial, una persona quedó prensada dentro del vehículo, mientras que otra logró salir por sus propios medios tras el accidente.

La emergencia movilizó a equipos de atención para valorar y rescatar a las personas involucradas.

Rescatistas atienden emergencia

Para atender el accidente, se desplazaron dos recursos básicos y una Unidad de Rescate hasta el sitio.

Los equipos trabajan en la atención de los pacientes y en las labores de rescate dentro del guindo.

Por el momento, las autoridades mantienen la emergencia en desarrollo y se espera información adicional sobre la condición de las personas involucradas.

La situación ocurrió durante la tarde de este viernes y generó el despliegue de los cuerpos de emergencia en este sector de Cartago.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.

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