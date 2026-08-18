Carro choca contra tapia y termina incrustado en medio colegio

Un carro chocó contra la tapia del Liceo de La Guácima, en Alajuela, y terminó dentro de las instalaciones del colegio.

La emergencia fue reportada este martes a las 9:36 a. m., según información del Cuerpo de Bomberos.

Bomberos atienden amenaza de caída de muro

Una unidad de Bomberos se dirigió al sitio para atender una amenaza de caída de muro provocada por la colisión.

Le puede interesar: Fuerte sismo sacudió México y Guatemala

El impacto dejó parte de la estructura en una condición que representa un riesgo, por lo que los equipos de emergencia trabajan en la valoración del lugar.

Por el momento, no se reportan personas heridas ni se conocen las circunstancias que provocaron el accidente.

La situación permanece en atención por parte de los cuerpos de emergencia.