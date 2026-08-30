Mediante redes sociales, usuarios reportaron un video en el que se aprecia un choque entre una motocicleta y un carro.

En las imágenes se observa cómo, tras el impacto, los ocupantes de la moto salen expulsados por la colisión. Una persona cae al suelo, mientras la otra cae sobre el techo del carro y luego se desliza hasta la carretera.

Esta última persona se levanta rápidamente y, junto con los ocupantes del carro, revisa a quien quedó en el suelo.

De momento, las autoridades no informan sobre el estado de salud de los motorizados.

Según la información de los usuarios, el suceso ocurrió en Ipís de Goicochea, San José.

También podría interesarle: Lunes sin agua: AyA anuncia suspensión en sectores de San José

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.