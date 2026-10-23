Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Usuarios de redes sociales reportaron un carro tipo pick-up completamente volcado frente a una vivienda.

Ante esto, la Benemérita Cruz Roja Costarricense informó que el vehículo había colisionado contra el inmueble.

Tras el impacto del carro, tres personas resultaron heridas. Una fue trasladada en condición estable al Instituto Nacional de Seguros (INS), en Heredia, mientras que otros dos hombres, de 41 y 32 años, fueron llevados en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl.

Imagen de Waze Costa Rica

El hecho ocurrió a eso de las 6:11 a. m. de este viernes 23 de octubre, en Barva de Heredia.

De momento, no hay información actualizada sobre el estado de salud de las víctimas.

Por: Camila Rosales Méndez

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