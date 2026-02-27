Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Una cámara de seguridad registró el impactante momento en que un vehículo, que aparentemente se quedó sin frenos, tomó velocidad y terminó precipitándose al cauce de un río en Paso Ancho. El accidente dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre en condición crítica.

En las imágenes se observa cómo el automóvil desciende a gran velocidad por la vía, sin lograr detenerse.

Emergencia movilizó múltiples unidades

La escena obligó a un amplio despliegue de recursos de la Cruz Roja y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que enviaron ambulancias básicas, avanzadas y equipos de rescate especializado.

La primera unidad en llegar confirmó que el vehículo estaba dentro del cauce y que ambos ocupantes permanecían inconscientes en el interior.

Video

Una víctima mortal y un traslado crítico

Al inspeccionar el automotor, los socorristas determinaron que una mujer adulta ya no presentaba signos vitales en el sitio.

El segundo ocupante, un hombre adulto, quedó atrapado entre la estructura del vehículo en condición crítica. Fue necesario utilizar equipo hidráulico especializado para liberarlo. Tras varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron extraerlo y trasladarlo de inmediato a un centro médico.

Causas bajo investigación

Aunque el video muestra que el vehículo habría tomado velocidad de forma repentina, serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar lo que causó este grave accidente.