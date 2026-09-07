Carro alza en llamas frente a iglesia

Un carro se prendió en llamas al frente de la iglesia de Grecia. Así quedó constatado en una serie de videos compartidos en redes sociales.

¿Qué fue lo que sucedió?

El reporte inicial indica que un vehículo eléctrico se incendió, por razones que aún se investigan, mientras permanecía en un costado de la vía, frente a la iglesia.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atendió la emergencia, con un despliegue que necesitó de un camión y al menos dos funcionarios.

Las autoridades no reportaron ninguna persona herida tras los hechos, pero sí se aprecia un incendio prácticamente total en la zona interna de la cabina.

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