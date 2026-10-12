Carrera ‘Pasos de Oro’ se realizará este domingo

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La carrera denominada Pasos de Oro se llevará a cabo este próximo domingo como parte de una iniciativa deportiva en el país.

La actividad está organizada en beneficio de la lucha contra el cáncer infantil y busca recaudar fondos para apoyar esta causa.

Lo recaudado servirá para financiar alimentación, hospedaje y transporte de más de 600 niños y sus familiares.

Las inscripciones se encuentran disponibles y cerrarán el próximo quince de octubre. Para mayor información puede ingresar a la www.grupopublicitariocr.com