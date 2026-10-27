Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La carne cruda que se vende en supermercados y carnicerías tendrá nuevas reglas de etiquetado, que obligarán a los comercios a indicar si el producto fue descongelado.

La normativa también alcanza a las vísceras comestibles y a la carne que se vende en mostradores.

Los establecimientos deberán informar con detalle el tipo de corte, la especie animal, el país de origen y la fecha de vencimiento.

Los negocios tendrán un año para adaptarse a esta nueva normativa. Juan Gabriel Ramírez, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, señaló que la actualización fortalece la transparencia, la trazabilidad y la confianza en la cadena de comercialización de productos cárnicos.