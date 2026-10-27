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La carne cruda que se vende en supermercados y carnicerías tendrá nuevas reglas de etiquetado, que obligarán a los comercios a indicar si el producto fue descongelado.
La normativa también alcanza a las vísceras comestibles y a la carne que se vende en mostradores.
Los establecimientos deberán informar con detalle el tipo de corte, la especie animal, el país de origen y la fecha de vencimiento.
Los negocios tendrán un año para adaptarse a esta nueva normativa. Juan Gabriel Ramírez, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, señaló que la actualización fortalece la transparencia, la trazabilidad y la confianza en la cadena de comercialización de productos cárnicos.