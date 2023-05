Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Carlos Mora vive su mejor momento con Alajuelense, titular indiscutible, figura manuda y demostrando su agilidad con goles de grande factura.

Mora dio de qué hablar con sus goles ante Puntarenas y Cartaginés donde popularmente se diría que se los “bailó” a todos los defensa.

“Creo que gracias a Dios es una virtud que tengo, lo he trabajado, me he puesto trabajo extra y también de pequeño jugué mucho futbol sala”.

Jugar fútbol sala le ha dado un manejo diferente del balón a Mora que partido a partido se vuelve más atrevido contra los rivales.

“Es mucha técnica el fútbol sala y mucha intensidad, por ese lado lo he trabajado, me he esforzado y por dicha voy por buen camino”.

Además Mora comentó que es lo que realiza posterior al entrenamiento como trabajo extra.

“Trabajo diagonales, uno contra uno, movimientos que normalmente hago en partidos y por ahí está la cosa”.