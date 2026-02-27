Carlos es uno de los tres pacientes intervenidos en Centroamérica por Tourette

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Carlos Gómez, un costarricense de 42 años, es uno de los tres pacientes en Centroamérica que ha sido intervenido quirúrgicamente para tratar el síndrome de Tourette mediante la implantación de un estimulador cerebral profundo.

El procedimiento, que consiste en colocar electrodos en áreas específicas del cerebro conectados a un neuroestimulador similar a un marcapasos, mejoró su calidad de vida entre un 85% y un 90%.

La operación, originalmente descrita para personas con Parkinson, fue su última opción después de que su condición fuera declarada refractaria, es decir, que no respondía a la medicación convencional. Hoy, Carlos forma parte de ASOCOTTA, la Asociación Costarricense de Tourette, TOC y Afines, donde apoya a otras personas con este trastorno y trabaja en divulgación y acompañamiento.