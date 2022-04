La semana pasada, se hicieron públicas unas imágenes en las que Carlos Baute acudía a los juzgados de Madrid, ciudad donde reside, para hacerle una orden de alejamiento a una fan. Ni el cantante venezolano ni su esposa, Astrid Klisans, se habían pronunciado.

Sin embargo, el cantante venezolano quien se encuentra en Argentina donde dará un show, suspendió los ensayos. Esto fue debido a la complicada situación que está atravesando. Baute, contó parte de ella al programa argentino Socios del Espectáculo.

“Es una situación muy lamentable. En algún momento ya lo había vivido en Venezuela y no me había vuelto a pasar, pero ha ocurrido de nuevo. Estoy muy preocupado“, ha relatado el artista.

El cantante, contó que había puesto una orden de alejamiento, pero que la acosadora había llegado a personarse en el colegio de sus hijos.

El video en el que el cantante relató parte de su alarmante situación.

“No puedo brindar detalles pero para que hayan dado una orden de alejamiento es por algo, no solo porque haya estado en la casa, son muchas otras cosas y justo ahora estoy súper nervioso. Me acaban de interrumpir el ensayo porque mi mujer, que es raro, me llamó 7 veces para decirme que se presentó en el colegio…””, confesó.

El cantante, detalló que había conseguido una orden de alejamiento y que si la acosadora volvía a molestarle iría presa. (Foto:Instagram @carlos_baute).

El estado de angustia de Baute era tal que los conductores decidieron dar por concluida la entrevista y liberarlo para que pudiera comunicarse con su familia.

Una obsesión

Carlos Baute, tiene una relación muy cercana con sus fans. El cantante, les dedica sus momentos, habla con ellas, se junta con ellas para comer e invierte su tiempo en interesarse por sus vidas.

“Con ella en particular no y la última vez que hicimos una cena con todas ellas fue en diciembre del año pasado en Torrevieja, y entre todas pues estaba allí, lo pone en la denuncia. Nada más. Además, mi abogado me ha dicho que no puedo comentar nada más”, ha explicado.