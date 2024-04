Carlos Barahona ve su futuro lejos del Cartaginés el jugador siente que ya cumplió una etapa con el equipo donde salió campeón.

Barahona fue proyectado incluso como jugador de selección nacional, pero en los últimos años ha ido perdiendo protagonismo en el ámbito nacional.

“No estuve convocado contra la Liga por equis razón del entrenador o así, pero yo me sigo preparando para cuando me toque jugar”.

Carlos Barahona ya habló con Leonardo Vargas presidente del club y su hijo, señaló que lo que buscarán es una salida pronto y que esperan que sea al extranjero.

“Tengo muy buena comunicación con ellos, le he dicho que quiero una salida al extranjero lo más pronto posible para crecer como futbolista, porque afuera es más probable que uno mejore, hablamos casi que todas las semanas, las opciones que hay para salir y apenas se dé una bien clara, la tomamos para salir”.

Quiere salir del Cartaginés

Ante su clausula de salida, aseguró que el montó es amplio, pero que eso se vende jugando bien y cumpliendo en la cancha.

“Es un monto amplio, esa es como la traba para salir, uno lo busca uno con cada partido, uno se lo gana, si me toca irme como una futura venta, o préstamo, hay que tomarlo de la mejor manera, pero lo que buscamos es una opción fuera del país.

El defensor está claro que quiere nuevos aires, siendo enfático que quiere ir al fútbol internacional.

“Ahorita estoy muy contento con Cartago porque dieron todo por mi, si me toca irme o quedarme siempre voy a estar agradecidos con ellos, quiero nuevos aires para hacer lo que todo jugador quiere, que es surgir en el fútbol, sacar a la familia adelante, siento que me he quedado un poco a las metas que me he puesto, salir del país lo más antes posible que es lo principal ahorita, si me toca irme siempre agradecido con la afición, con la dirigencia, pero ahorita la opción que estoy buscando es una salida al exterior, ya sea a préstamo o una futura venta, si no es así ya veremos que hacer con mi representante”.

¿Cuáles son las opciones de Barahona?

Carlos Barahona aún pertenece al Cartaginés, señala que en el pasado tuvo varias opciones para salir del país, sin embargo no se han ejecutado con una venta.

“He tenido a lo largo de mi carrera varias opciones, no me he ido por equis razón, he tenido para irme a Europa y Latinoamérica, no se dieron porque Dios no lo quiso así, ahorita solo esperar que nos salga una oportunidad, hablando con el representante hay varias opciones aquí en el país o afuera, solo esperar que se dé una”.

El jugador quiere ir a Europa y hablará con su representante la opción de poder ir a préstamo a alguna liga.

“Como todo futbolista uno busca Europa para jugar, le ayuda a uno bastante para crecer, lo primero es Europa, si sale una oportunidad MLS o México está bien porque son ligas competitivas, tengo que hablar con el representante para ver que hay ahorita, porque tengo año y medio de contrato y es difícil, buscaríamos un préstamo”.

¿Es Saprissa una opción para Barahona?

“No te puedo contestar si es una opción real o no, porque hay varios equipos interesados, donde me toque ir siempre voy a dar el 100% en los entrenamientos o los partidos” sentenció Carlos Barahona.

Barahona no ve mal llegar a un equipo grande como Saprissa.

“Uno como jugador quiere estar en los equipos grandes, estoy en Cartaginés que es un equipo grande, si me toca estar en otro equipo de aquí en Costa Rica, sea Saprissa u otro grande, super bien, todo sea para crecer”.

Eso sí, descarta alguna conversación con algún gerente del fútbol nacional.

“No he hablado con él, no he hablado con ningún gerente deportivo del país, todo lo ve mi representante”.

Barahona podría estar en los planes del Saprissa para reforzar la banda derecha de cara al próximo torneo.

“Es una buena opción, pero como te digo, esta es mi casa, me siento contento, pero siempre lo que uno busca es mejorar y lo principal es el extranjero, para en la parte futbolista crecer”.