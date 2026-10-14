Carlos Barahona habría tenido un papel clave en organización criminal

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El futbolista del Cartaginés y de la Selección Nacional, Carlos Barahona, fue detenido este miércoles como parte de una investigación por presuntas extorsiones, amenazas y préstamos conocidos como “gota a gota”.

Según información preliminar por Noticias Repretel, las autoridades lo señalarían como una de las personas con un papel de liderazgo dentro de la organización investigada.

Barahona habría facilitado dinero para préstamos

De acuerdo con la información brindada en Noticias Repretel, Barahona habría sido el encargado de facilitar el dinero utilizado para realizar los préstamos.

Mientras tanto, los otros tres detenidos serían quienes realizaban los cobros y, presuntamente, las amenazas y ataques contra las víctimas.

La investigación se inició después de que varias personas solicitaran estos créditos en diciembre. Posteriormente, en abril, las víctimas presentaron denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Heredia.

Allanamiento dejó varios decomisos

Durante el allanamiento en la vivienda de Barahona, las autoridades localizaron un arma de fuego, municiones, celulares y aparentes dosis de droga.

Los cuatro detenidos fueron trasladados inicialmente a los Tribunales de Cartago y posteriormente serían llevados a Heredia, donde continúa la investigación.

Las autoridades deberán determinar ahora la responsabilidad de cada uno de los sospechosos.

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