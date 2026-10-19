Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Carlos Barahona entra en convocatoria para la Copa Centroamericana y podría retomar la titularidad en la banda derecha del Cartaginés en el juego ante Olimpia de Honduras.

El zaguero se incorporó a los entrenamientos del club y ya está a disposición del técnico Amarini Villatoro para la semifinal centroamericana que comenzará este miércoles por la noche en Cartago.

Leonardo Vargas, gerente deportivo del Cartaginés, añade que “tuvimos una conversación entre todas las partes y el jugador está bien, quiere jugar y está concentrado”.

Barahona disputó todos los juegos del equipo brumoso en el torneo regional, con seis partidos, 527 minutos en cancha, una asistencia y titularidad en las seis ocasiones.