Carlos Barahona está a nada de ser jugador del Saprissa pero esta semana tiene que definirse su futuro.

Desde el lado del jugador, confirma que firmó un precontrato con el Saprissa, sin embargo el tema de derechos de formación detienen una incorporación al club tibaseño.

“Cartaginés es mi casa, pero hay decisiones que se toman y esperar los siguientes días que pasa”.

“Si está bien que firmé un precontrato, no es nada seguro, ahorita están en conversaciones mi representante con Cartaginés para saber mi futuro”.

El defensor de 20 años asegura que a pesar de haber firmado el precontrato, no es algo seguro y podría caerse.

“Yo firmé ese contrato, lo firmé por dos años, pero no es un contrato definitivo, pero de eso es el representante el que sabe, el resuelve eso”.

Su relación con los dirigentes del Cartaginés es buena, aún estando en esta situación donde busca salir del club.

“Yo con Leo me llevo bien, ahora estaba hablando con él, estamos viendo que resolvemos, ahorita hay una firma de por medio que hay que solucionarla, si se soluciona toca tomar una decisión para poder jugar”.

Barahona si dejó claro que el Cartaginés es el equipo que lleva en el corazón.

“He jugado acá 8 años, Cartago me ha dado todo lo que tengo, estoy agradecido con ellos, si me toca quedarme contento, me quedo con la afición y el equipo que yo amo, si me voy me voy feliz con dos títulos”.

“Yo le dije que quiero jugar y ver si podemos resolver esto lo más antes posible que sería lo mejor para Cartaginés y para mi”.

Barahona tiene hasta el 31 de enero para definir su salida o bien si renueva con Cartaginés, ya que se podría quedar sin jugar todo el torneo.

“No creo que me vaya a préstamo, si me toca irme, estoy preparado”.

“Los derechos de formación están ahí claros, eso lo maneja Andrés Imperiale que es el que sabe de eso”.

“Soy una persona madura a mis 20 años, esperar tomar la mejor decisión e ir a hacer lo mejor que uno pueda”.

“Estos días que viene se tiene que resolver esto, el principal perjudicado soy yo porque no jugaría”