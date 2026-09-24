Expresidente Carlos Alvarado asume nuevo puesto

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

El expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, ocupará un nuevo cargo internacional relacionado con la lucha contra el cambio climático.

Carlos Alvarado liderará organismo internacional

Alvarado fue electo como secretario general del Climate Vulnerable Forum–V20 (CVF-V20), una organización que reúne a países especialmente expuestos a los efectos de la crisis climática.

La elección ocurrió durante la Cuarta Reunión de Líderes del organismo, realizada en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Su esposa, Claudia Dobles realizó un comentario tras su nombramiento

Perfil de Facebook / Claudia Dobles

El encuentro estuvo bajo la presidencia de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

Alvarado asumirá el puesto que deja el expresidente de Maldivas, Mohamed Nasheed.

Costa Rica gana protagonismo en agenda climática

Con su designación, Costa Rica tendrá nuevamente una representación destacada en las discusiones internacionales sobre cambio climático.

Desde el nuevo cargo, Alvarado tendrá entre sus principales áreas de trabajo temas como el financiamiento climático, la resiliencia, la transición energética y la cooperación Sur-Sur.

El CVF-V20 está integrado actualmente por 77 países que enfrentan una alta exposición a los efectos de la crisis climática.

Entre sus integrantes figuran naciones de ingresos bajos y medios, pequeños Estados insulares y países latinoamericanos como Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia y Paraguay.

El nombramiento permitirá a Costa Rica participar en iniciativas internacionales dirigidas a fortalecer la respuesta de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático.

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