Carlo Díaz solicita cambios urgentes en caso de alias “Diablo”

El fiscal general Carlo Díaz solicitó este martes un cambio clave en el proceso judicial contra Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, conocido como “Tan”.

Lo que pretende la Fiscalía es que el caso, actualmente tramitado por la vía ordinaria, pase a la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO).

Así lo confirma un comunicado oficial del departamento de prensa del Poder Judicial, que compartieron durante la mañana mediante su chat de difusión.

¿Eso que significa?

En caso de cambiar la vía, uno de los principales efectos sería ampliar los plazos relacionados con el proceso y la prisión preventiva.

Por delincuencia organizada, esta medida cautelar puede alcanzar hasta 24 meses y, de manera extraordinaria, hasta 36 meses.

En el caso de “Diablo” y “Tan”, a ambos les quedarían aproximadamente tres meses de prisión preventiva por esta causa, por lo que la ampliación podría ser clave para la resolución del proceso.

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Más herramientas de investigación

El cambio permitiría a los investigadores utilizar técnicas especiales de investigación, entre ellas las intervenciones telefónicas, de acuerdo con lo explicado durante la audiencia.

“Diablo” y “Tan” permanecen bajo custodia

Durante la mañana de este martes, las autoridades trasladaron a Alejandro Arias Monge y Jonathan Pérez desde el centro penitenciario hasta los Tribunales de Justicia de San José.

Ambos participaron en la audiencia. La diligencia continuará durante este martes y también está prevista para este miércoles 19 de agosto.