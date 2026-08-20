El Fiscal General, Carlo Díaz, sostuvo reuniones de alto nivel con el administrador de la Administración de Control de Drogas (DEA) y otras altas autoridades de la agencia antidrogas.

¿Por qué?

Esto en el marco de la Reunión 40 de la IDEC XL, Argentina.

Objetivos de la reunión

“Se definieron nuevos objetivos de trabajo conjunto para fortalecer las investigaciones y la respuesta frente a estructuras criminales que se dedican al tráfico internacional de drogas”, dijo el Ministerio Público.

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Reunión con otro alto mando

Díaz también también conversó con Jeff Randall, director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, con quien convesió acerta de temas relacionados con la coordinación y cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Reconocimiento de la DEA

El administrado de la DEA, Terrance C. Cole, reconoció el trabajo del Ministerio Público en la lucha contra el narcotráfico y entregó al Fiscal General una distinción por la colaboración y el compromiso demostrado.