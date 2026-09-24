Carlo Díaz necesita 12 votos de los 22 magistrados para su reelección

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Lo único que necesita Carlo Díaz para su reelección como fiscal general son doce votos de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según lo establecido por la ley.

Un reciente cambio en la Ley del Ministerio Público hace posible su continuidad sin necesidad de un concurso, lo que ha generado expectativa sobre el futuro del jerarca de la institución.

La decisión sobre la reelección de Carlo Díaz se tomará en los próximos días, cuando los magistrados de la Corte Plena analicen su gestión y determinen si continúa al frente del Ministerio Público.