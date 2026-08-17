Caribe y Zona Norte amanecen en alerta naranja por las fuertes lluvias

La provincia de Limón amaneció este lunes en alerta naranja debido a las fuertes lluvias que desde el viernes pasado han provocado inundaciones y deslizamientos en varios cantones, según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional.

Las comunidades de Talamanca, Matina, el cantón central de Limón, Guápiles y el sector de Wasimo enfrentan afectaciones directas, con cierres de carreteras, hundimientos de vía y viviendas anegadas que mantienen a los vecinos en constante monitoreo.

Los Comités Municipales de Emergencia mantienen operativos en las zonas más críticas, mientras la alerta naranja se extiende también a Turrialba, donde se reportan deslizamientos y cortes en la red vial.