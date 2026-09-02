Caribe y Pacífico tendrán más lluvias este jueves

La zona de convergencia seguirá generando lluvias este jueves en horas de la mañana en el Caribe y en la tarde hacia sectores del Pacífico, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional.

Juan Diego Naranjo, meteorólogo IMN, detalla que “estas condiciones darán paso a que horas de la tarde tengamos lluvias acompañadas con tormenta eléctrica a lo largo de la costa Pacífico”.

Las fuertes lluvias también generaron la crecida del río San Carlos en La Tigra, y los vecinos reportaron un aguacero que se extendió aproximadamente dos horas.

Agosto cerró como el mes más lluvioso en 30 años en algunas estaciones del Caribe Norte, lo que mantiene el llamado de precaución a no intentar cruzar ríos en estas condiciones.