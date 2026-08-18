Caribe Norte y Sur registraron récord de lluvia este fin de semana

El Caribe Norte y el Caribe Sur registraron un récord de lluvia durante este fin de semana, con aguaceros que se extenderán al menos hasta el miércoles.

Las intensas lluvias del fin de semana, producto de la onda tropical número 33 y la zona de convergencia activa, generaron inundaciones en Turrialba y El Roble de Alajuela.

Reyner Sandoval, del cuerpo del bomberos, señala que “efectivamente se logró el rescate de varias personas y gracias a Dios ellos están bien en albergues”.

En Limón se mantienen 1299 personas en 24 albergues temporales, mientras que en Sarapiquí cuatro crecidas en un mes han golpeado al cantón.