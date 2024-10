Foto de: Municipalidad de Limón.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) dio a conocer que el pasado sábado 28 de septiembre el Caribe costarricense tuvo el primer avistamiento de un flamenco.

Llamativa especie se reportó en Moín y actualmente se encuentra en la boca del Estero Negro.

Animal habita en la costa atlántica de Estados Unidos, el Golfo de México, el Caribe, Guyana e Islas Galápagos. Costa Rica forma parte de las excepciones entre los sitios en que normalmente reside.

Este flamenco habría sido traído hasta la provincia limonense debido a los fuertes vientos de los últimos ciclones y huracanes, que han afectado la región, según lo indica Maylin Mora, Directora Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe.

Ave tiene un color rosa, pero puede variar hasta el carmesí o bermellón. De acuerdo con SINAC, dicha tonalidad depende de los crustáceos que consume.

SINAC recomienda no acercarse a ellos, no interactuar, no perseguirlos, evitar llevar perros si los quiere ver y no darles alimento.

Con información de: SINAC.