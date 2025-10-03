Un meticuloso procedimiento de fiscalización en la terminal portuaria de Moín permitió desarticular un nuevo intento de narcotráfico internacional. La droga fue localizada oculta entre un cargamento de piña que se encontraba listo para ser exportado con destino final a Bélgica.

El operativo se llevó a cabo durante la inspección de un furgón, donde los escáneres instalados en la terminal de contenedores de APM detectaron la presencia de 120 kilos de cocaína.

Ante este hallazgo, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Policía de Control de Drogas (PCD) para iniciar las pesquisas que permitan rastrear el origen del alcaloide y dar con los responsables de la organización.