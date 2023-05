Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

La Liga sacó una ventaja pero mínima de Cartago, Andrés Carevic se refirió al juego donde siente que perdieron la posesión del balón pero que no sufrieron en defensa.

“Hicimos un buen primer tiempo, el segundo tiempo Cartago tuvo más la pelota, sin tener nosotros problemas en partes defensivas, el rival también juega y están bien dirigidos”.

¿Qué pasó al final que varios jugadores se vieron discutiendo?

“Todos queremos ganar, eso queda en el vestidor para nosotros y ahora solo queda recuperarnos bien para definir la serie en nuestra casa”.

Carevic destaca que las anotaciones son positivas en la serie ya que el gol de visita contará.

“Nosotros siempre queremos ganar, no lo puedo resumir si bueno o malo, siempre buscamos la victoria, metimos dos goles de visita metimos dos goles de visita y es lo positivo”.

Al técnico se le preguntó por el error de Alex López el entrenador aprovechó para destacar lo positivo que le da el hondureño al fútbol de Alajuelense.

“Se valora el error y nunca las virtudes, el cambio de frente en el gol de Mora, nos genera mucho juego en la media, siempre voy a buscar lo positivo, es un gran jugador y nos ha ayudado mucho, no voy a decir algo de ese tema”.

El técnico manudo insistió que su equipo no se tiró para atrás y además que no le dieron ventajas a Cartaginés para que empatara.

“Nosotros no nos tiramos atrás, no manejamos el balón como quisimos, Cartago tuvo la pelota pero no tuvieron la profundidad, con la mala suerte del penal”.

¿Qué puede esperar la afición para la vuelta en el Alejandro Morera Soto?

“Va a ser un partido duro, tienen un buen plantel, tienen un buen técnico e hizo un gran torneo, no vamos a cuidar el gol de visitante, vamos a buscar hacer un buen juego y ganar en nuestro campo”.