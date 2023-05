Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Andrés Carevic accedió a una nueva final con Alajuelense y superó con contundencia al Cartaginés de Paulo César Wanchope.

“Este equipo está con una unión muy buena, importante haber ganado de esta manera y rectificar lo que fue este partido, fuimos superiores”.

Carevic no perdió la oportunidad para agradecerle a la afición por el esfuerzo y apoyo durante el partido.

“Independientemente del resultado siempre se agradece el apoyo, es una fortaleza para nosotros, ese aliento de sentir el Morera lleno y sentir ese apoyo del día de hoy es impresionante”.

El técnico manudo no espera un rival específico para la final, cree que los dos rivales están capacitados para competir al mejor nivel.

“Son los cuatro mejores del torneo, Saprissa es el líder y Heredia tiene buenos jugadores también, va a ser un partido complicado, son fases en donde los partidos son muy disputados y no hay tanta diferencia de equipos y es muy competitivo”.

En redes se dio una tendencia la crítica a los cambios del técnico argentino.

“Muchos no saben por qué hacemos modificaciones, cuando vamos ganando y arriba en el resultado, tengo que felicitar a los que han entrado, aquí lo importante es sumar para el equipo, si le toca entrar de cambio, de titular o estar en la tribuna”.

Además asegura que la goleada no es un mensaje para ningún rival.

“No tenemos que enviar un mensaje a nadie, siempre enfocados en lo que tenemos que hacer”.

Alajuelense rotó a Alex López y a Celso Borges con los cambios durante la serie ante Cartaginés.

“Celso jugó 90′ el otro partido, Alex jugó 60, hoy jugó Celso 60 minutos y Alex 90, esas son las decisiones que tomamos y analizamos con el cuerpo técnico”.

Por último pidió que se enfoquen en lo positivo del club y no tanto en los puntos negativos.

“Muchas veces se enfocan en lo negativo, por qué no se enfocan en que nosotros hicimos 10 llegadas y el rival solo 1, una jugada no iba a cambiar el partido, si ellos metían un gol y nosotros 5 goles no iban a afectar el resultado”.