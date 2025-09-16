El fútbol costarricense vivirá un duelo inédito en los banquillos: Óscar “Macho” Ramírez y Walter “Paté” Centeno se enfrentarán por primera ocasión en un partido de campeonato nacional.

Será el técnico número 82 al que se mida Ramírez en su trayectoria como entrenador.

Historial de Ramírez ante San Carlos

El técnico rojinegro registra los siguientes números contra los Toros del Norte:

13 partidos dirigidos

6 triunfos

2 empates

5 derrotas

Historial de Centeno ante Alajuelense

Por su parte, Walter Centeno ya tiene un amplio historial contra los manudos, aunque con saldo negativo:

24 partidos dirigidos

4 victorias

5 empates

15 derrotas

Hora y sede del partido

El esperado duelo entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos se disputará a las 8:00 de la noche, en el marco del Torneo de Apertura 2025.